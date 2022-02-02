羽生結弦在中國擁超人氣 政府高官也聲援

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【共同社2月2日電】

有望在北京冬奧會上實現花樣滑冰男單94年來首個三連冠的羽生結弦（27歲）在中國也有眾多熱情粉絲。日中關係因歷史問題等多有對立，但平常表情嚴肅的中國政府高官也會送上聲援等，可謂影響力甚大。冬奧因新冠防疫措施僅受邀的國內觀眾才可觀賽，讓粉絲大失所望。不過，羽生的一舉手一投足仍被投以熱切眼光。

▽希望與失望

住在天津的大四學生陳天祺（22歲）興奮地講述羽生的魅力說，他可愛又開朗，對別國選手很友好，從小就以奪金為目標不放棄的精神給我很大的勇氣。 陳天祺強烈期盼作為5年的粉絲觀賽，還應徵了奧運志願者但落選。她送上聲援說，我會看電視為他加油，預祝阿克塞爾四周半跳取得成功。

羽生在中國引起關注的契機是2014年在上海參賽時發生的「流血事件」。羽生在熱身時與中國選手發生強烈碰撞，頭部流血卻堅持參加比賽的氣魄和關心對手的態度令人印象深刻。此外，在使用電影《陰陽師》曲目進行表演時，也受到了動作與服裝都宛如安倍晴明本人的盛讚。

▽柚子

由於「結弦」的日語發音，羽生在日本的愛稱是「YUZU」，因此在中國被親切地稱為「柚子」。他十分受歡迎，也存在疑似蹭羽生熱度的投機行為。中國國家知識產權局2017年至2019年收到「羽生結弦」、「羽生柚子」等商標註冊的申請。

廣東省一名公司女職員說，他收到小熊維尼時的笑容很棒。表演中和賽後的「反差萌」也推高了人氣。 ▽表情嚴肅的官員 儘管網絡上也存在諸如...