關西頂級規模的“大阪中之島美術館”開館

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【共同社2月2日電】由日本大阪市設立、民間運營的大阪中之島美術館（該市北區）於2日開館。1983年公佈該美術館構想以來，由於財政困難和市長易人等計劃停擺，歷經約40年終於實現。整個設施的總建築面積約為2萬平米，成為關西頂級規模的美術館。 藏品以近現代為中心，超過6000件。佐伯祐三《郵遞員》和莫蒂裡安尼《鬆散頭髮橫躺的裸女》等，介紹約400件作品的開館紀念展覽“超級收藏展”將持續到3月21日。此後還將舉辦莫蒂裡安尼特別展和以大阪為主題的展覽。 上午10點開館時已有300人以上排隊。排在隊伍最前端的大阪府大東市公務員浦木克征（51歲）表達期待稱：“為欣賞小磯良平的作品等前來。因為是歷經約40年孜孜不倦打造的，我想應該是有深厚內容的美術館。”大阪市北區的建築師佐多慶秋（24歲）稱，“關注度很高。有人從梅田過來，我覺得人的流向也會改變。” 美術館所在的中之島是市政府和國立國際美術館等文化、行政的核心地區，也被寄望於為當地發展貢獻力量。（完）