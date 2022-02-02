東京病床使用率超50% 對要求發緊急宣言態度慎重

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【共同社2月2日電】日本東京都1日新確診14445人感染了新冠病毒。病床使用率達到50.7%，超過了東京都提出的探討要求發佈緊急事態宣言的標準（50%）。另一方面，重症患者病床使用率為5.5%。知事小池百合子當天晚上就是否要求發佈宣言表示，將從醫療供應體制的告急程度和維持社會經濟活動的觀點出發，“傾聽專家意見後，出示東京都的方針”，再次展現了慎重判斷的姿態。 首相岸田文雄1月31日就向東京等地發佈宣言稱“現在還未討論”，做出了否定。 截至本月1日，最近7天日均新增感染人數為15397人，增至上週的159.1%。住院患者人數較上一天增加141人，達3660人。重症患者人數增加3人，達29人。重症患者中接近7成為60歲以上人士。70～90多歲5名男女死亡。居家療養人數為70525人。 按年齡段來看，新確診患者中20多歲的最多，為2824人。老年人群感染也趨增，65歲以上為1198人。累計感染人數達592228人，死亡人數為3206人。（完）