日本去年通報疑似受虐待兒童超10萬人創新高

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【共同社2月3日電】3日從日本警察廳彙總的初步統計數據獲悉，全國警方2021年以懷疑虐待為由向兒童諮詢所通報的未滿18歲兒童較上年增加1.0%，達到108,050人；查處的虐待事件同比增加1.7%，為2170起，均創新高。警察廳表示：“新冠疫情導致照顧孩子的機會減少令人擔憂，將繼續努力把握與虐待有關的信息。” 警察廳3日公佈了2021年犯罪形勢的初步統計數據。 刑事犯罪接報數量為568,148起，連續七年創戰後最低紀錄。新冠疫情緊急事態宣言發佈的去年1至3月，搶劫等街頭犯罪大幅減少。 不正當領取新冠疫情持續化補貼查處2192起。接報數量中，殺人和搶劫等重大犯罪下降1.3%，為8823起。其中綁架誘拐增加15.4%至389起，明顯上升。擅闖建築物等犯罪的數量減少。 從向兒童諮詢所通報的兒童具體情況來看，遭受謾罵等心理虐待的有80,299人，身體虐待有19,185人，放棄育兒等家長懈怠及拒絕的為8270人，性虐待有296人。與上年相比心理虐待和性虐待增多。 家庭暴力（DV）的諮詢為83,035起，創新高。跟蹤騷擾諮詢有19,728起，維持較高水平。通過社交網站（SNS）受害的兒童有1811人。（完）