專家建議疫情蔓延地區減少應對輕症患者的人力

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【共同社2月3日電】日本政府的新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂等部分專家2日彙總了一份建議，要求在奧密克戎毒株蔓延地區，針對症狀較輕且重症化風險低的患者，減少健康觀察和建議住院等所耗費的人力。此舉意在減輕保健所和醫療機構的負擔，以重點應對重症化風險高的患者。 部分政治家等提出能否把新冠病毒和季節性流感一樣列為“5類”傳染病，專家對此持慎重態度，並彙總了上述建議。 建議中強調，疫情蔓延導致保健醫療體制吃緊，“軟件和硬件均逐漸達到應對能力的極限”。指出由於應對佔患者多數的年輕人和輕症者的工作量很大，已給疫情動向的把握以及應對包括中等症狀到重症的患者造成了影響。 具體來說，對於不符合“中等症狀1以上的有症狀患者”“50歲以上和5歲以下”“孕婦”“肥胖”“有重症化風險的基礎疾病”等條件的患者，設置新的診斷類型進行應對。 屬於這一類的患者基於傳染病法進行登記，但簡化輸入項目。原則上不建議住院，鼓勵其居家治療。根據需要派發生活物資，並出具療養證明。地方政府增加呼叫中心等，向居家療養的患者提供諮詢服務。 可適用這些措施的地區的條件為，每10萬人口中單日新增病例至少50人且持續一週以上等。（完）