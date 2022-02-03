美企預測日本在北京冬奧會上奪得3金

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【共同社2月3日電】

分析和提供體育數據的專業公司Gracenote（總部位於美國）2日發佈了北京冬奧會的獎牌預測，認為日本將有3枚金牌，分別由高木美帆在速度滑冰女子1500公尺、小林陵侑在跳台滑雪男子個人大跳台、高梨沙羅在跳台滑雪女子個人標準台比賽中獲得。

高梨是因為原本預測奪冠的奧地利運動員瑪麗塔•克萊默因新冠病毒檢測陽性未參加冬奧會，而被提升至奪金人選。

此外還預測花式滑冰男運動員、力爭奪得三連冠的羽生結弦將獲得銀牌，鍵山優真將獲得銅牌。速滑項目上，預測小平奈緒將在女子500公尺奪銀，男運動員新濱立也將獲得銅牌等，合計有5枚獎牌。

單板滑雪項目上預測將獲得5枚獎牌，包括連續兩屆冬奧會奪得男子U型場地技巧銀牌的平野步夢此次將獲得銅牌等。自由式滑雪項目上，預測堀島行真和川村安里分別在男子和女子雪上技巧比賽中獲得第二名。該公司認為日本的獎牌總數將達到史上最多的19枚，具體是3金、7銀、9銅。（完）