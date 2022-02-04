任天堂Switch全球銷量過億 超過Wii

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【共同社2月4日電】任天堂公司3日宣佈，家用遊戲機“Nintendo Switch”的全球累計銷量已突破1億台。新冠疫情蔓延帶來的“宅家消費”也起到支撐作用，銷量超過了該公司作為台式主機創紀錄的“Wii”。不過，半導體短缺影響生產，2021財年銷量預期下調了100萬台至2300萬台。 這是本財年繼去年11月以來第二次下調。不過，軟件銷售勢頭良好，日元匯率走低也推升了利潤，2021財年合併財報的業績預期作出了上調。淨利潤預期上調至4000億日元（約合人民幣220億元），增加500億日元；銷售額預期上調至1.65萬億日元，也增加500億日元。 Switch於2017年3月上市，截至2021年12月底的累計銷量為1.0354億台。超過了已停產的Wii的1.0163億台。Switch的強項是既可連接電視作為台式主機，也可隨身攜帶當作掌機娛樂，方式十分靈活。 社長古川俊太郎召開在線記者會，稱2021年歲末商戰實現了高銷量，“以好勢頭進入2022年，建立了克服以往艱難循環持續增長的基礎”。 同時披露了2021前三財季合併財報，銷售額較上年同期減少6.0%至1.3202萬億日元，淨利潤減少2.5%至3673億日元。鑑於上年人氣軟件《集合啦！動物森友會》大熱立功，因基數效應同比下滑。（完）