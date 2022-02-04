日企向北京冬奧會提供產品但不廣泛宣傳

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【共同社2月4日電】4日開幕的北京冬奧會上，豐田汽車等日本3家頂級贊助商通過提供產品支持賽事運營，體育用品廠商則彰顯技術實力。另一方面，顧及到世界範圍對中國人權問題的批評，企業沒有進行大張旗鼓的宣傳等，為聲援日本體育代表團而煞費苦心。 豐田提供了燃料電池車“MIRAI”及混動車等約2200輛，供運動員及相關人士在賽場移動時使用，公司高層稱“交通工具領域我們能發揮很大作用”。此次不會運行曾在東京殘奧會的殘奧村造成撞人事故的自動駕駛巴士。 與豐田一樣和國際委員會（IOC）簽約的松下公司提供了用於冰壺賽場製冰的冷凍機和賽事轉播器材，普利司通則提供了1萬多個冬季用輪胎。 不過三家公司均未在日本播放冬奧會相關電視廣告。在輿論關於舉辦褒貶不一的東京奧運會期間，也有很多贊助商未播放廣告。 美津濃為日本速滑和跳台滑雪隊開發了運動服，負責人期待地表示“如果能彰顯本公司的技術實力，那麼面向普通大眾的高爾夫用品及運動鞋也會贏得更大信賴”；為海外運動隊提供服裝的迪桑特表示“有助於提高開發能力”，力爭積累經驗。 有的企業與日本奧委會（JOC）簽約大力提供支持。味之素在當地準備了高湯茶泡飯和餃子等日式小吃；東武塔晴空塔（東京）計劃在日本選手獲得金牌時，晴空塔點亮金色燈以示慶祝。（完）