詳訊：北京2022年冬奧會開幕

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【共同社北京2月4日電】第24屆冬季奧林匹克運動會4日晚在北京市的國家體育場（俗稱“鳥巢”）舉行了開幕式、正式開幕。繼因新冠疫情影響而延期一年的去年夏季的東京奧運會之後，在採取嚴格防疫措施的形勢下，來自91個國家和地區的約2900名運動員參加北京冬奧會。冰雪運動盛典拉開了帷幕。 北京在2008年舉辦了夏季奧運會，是歷史上首個舉辦夏季和冬季奧運的城市。在奧密克戎毒株全球蔓延的形勢下，執行新冠“清零政策”的中國主張舉辦“簡約、安全、精彩”的冬奧會，貫徹了運動員和相關人士不與普通市民接觸的“閉環”方式，實施嚴格隔離。此次不向普通觀眾售票，僅限受邀人士觀賽。 日本派出了124名運動員，是參加海外冬奧會人數最多的一屆。開幕式上，擔任男女旗手的北歐兩項運動員渡部曉斗（33歲）和速度滑冰運動員鄉亞裡砂（34歲）率領體育代表團入場。在上屆平昌冬奧會上，日本隊獲得了史上最多的4金5銀4銅共13枚獎牌，此次將力爭獲得更好的成績。 北京冬奧會的口號是“一起向未來”。繼2018年平昌冬奧會、東京奧運會之後，連續三屆奧運在東亞舉辦。在截至本月20日的17天裡，運動員將在7個大項、創新高的109個小項比賽中爭奪獎牌。（完）