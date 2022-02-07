“安倍口罩”將用於疫情平息後的學校配餐

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【共同社2月7日電】“安倍口罩”清庫存有了好幫手。關於日本政府為應對新冠疫情在2020年採購後大量剩餘的布制“安倍口罩”，仙台市教育委員會日前提出申請，希望領取約50萬隻。將在疫情平息後，給學校發放餐食的學生等使用。 市教委設想疫情平息後，將回到在校也不用戴口罩的生活。過去流感流行期間，一直給發放餐食的學生分發口罩，曾討論要確保一定的數量。按照全市約180所市立小學初中約8萬人每人每年使用6隻進行了估算，1月向政府提出申請。 市教委的負責人明確表示：“對於新冠病毒，無紡布口罩更為有效。”但對於成年人而言有些小的“安倍口罩”對於兒童來說並無不妥，該負責人稱“扔掉太可惜了”。 “安倍口罩”由時任首相安倍晉三主導，採購了約2.87億隻。但其中有很多次品，仍有庫存約8000萬隻，遭到“浪費稅金”的大量批評。保管費用也很高，政府在去年12月表示計劃發放給想要的人。 據厚生勞動省稱，到今年1月28日的截止日期約有37萬份申請，推算申請的數量超過2.8億隻，已超過庫存量。厚勞省的負責人表示：“希望能發給所有的人，但具體的分配方法還在討論。”（完）