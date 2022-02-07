日本將解除對汽車尾氣排放對策地區的指定

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【共同社2月7日電】日本環境省計劃2022年度起，陸續解除對要求實施汽車尾氣排放對策地區的指定。過去大氣污染嚴重的東京、愛知、大阪等8個都府縣約240個市區町村受到指定，但現在大氣環境已改善至滿足國家標準的水平。在也預計到電動汽車普及的形勢下，環境省認為指定的使命已經結束。 今後將基於中央環境審議會小委員會3月底彙總的建議，做出正式決定。在接到8個都府縣的申請後解除指定。申請時，要求確認解除5年後大氣環境也能得到確保並得到居民的理解。 對策地區根據《汽車氮氧化物和顆粒狀物質法》進行指定。1992年首都圈和大阪・兵庫圈首次被指定，2001年新增了愛知・三重圈。尾氣排放量大且不符合環保標準的卡車、巴士、柴油乘用車在車輛登記時受到限制。 2020年度的測定結果顯示，大氣中飄浮的顆粒狀物質和二氧化氮濃度在8個都府縣基本達到了國家標準。各都府縣的顆粒狀物質減排目標也已達成。氮氧化物方面只有東京距離目標僅一步之遙，其餘7府縣已經達標。舊車向尾氣排放量少的新型車的更新換代也在推進，環境省認為即便取消限制規定，也不會有大影響。 對策地區所在的都府縣和地區內擁有30輛以上卡車等的單位一直被規定有義務制定尾氣減排計劃，但解除指定後則無需再做。（完）