日本擬今秋設立去碳化基金支援地方政府

Newsfrom Japan

【共同社2月8日電】日本政府8日經內閣會議敲定《全球變暖對策推進法》修正案，寫入創設官民基金對去碳化項目提供資金支援的內容。基金計劃2022年秋季前後設立，旨在推動政府提出的2050年實現去碳化社會目標。加上財政投資貸款200億日元（約合人民幣11億元），此外還將積極利用民間資金，總項目費力爭達到1000億日元規模。此外還規定中央政府有義務對積極去碳化的地方政府提供財政支援。 修正案寫道，作為新設基金“去碳化支援機構”的工作內容，將向去碳化項目出資、提供貸款和提供債務擔保。修正案還列舉了派遣對引進可再生能源設備具備經驗的專家、提供旨在靈活推進項目的建議和信息等。基金設置時間到2050年度底結束。 機構將基於對環保考慮和盈利性等政府規定的標準來決定支援項目。保護吸收溫室氣體的森林、引進太陽能和風力等可再生能源、廢舊塑料的循環再利用等也將成為候選項目。 通過規定中央政府對地方政府的財政支援努力義務，將帶動持續數年度的支援。中央政府在2022年度原始預算案中列入200億日元新設的新地方財政轉移支付金將作為支柱。中央政府將從全國依次選出力爭到2030年度實現去碳化的“領先地區”，用以重點分配新支付金。（完）