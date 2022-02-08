鹽野義製藥開發的新冠口服藥即將申請批准

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【共同社2月8日電】日本鹽野義製藥社長手代木功7日透露，該公司正在開發的新冠口服藥可能將從下週至下下週申請批准。手代木當天在東京召開記者會，就臨床試驗階段性結果稱“感到反應不錯”。若提出申請，將是國內藥企新冠口服藥的首例。 該公司打算近期彙總臨床試驗三期中第二期的結果，有意要求適用可提前投入實用的“附帶條件提前批准制度”。他稱投入實用的具體時期“取決於中央政府的判斷”，但把2月底至3月上旬開始供應納入了考慮。2月底可提供40萬至40萬個療程，到3月底可提供100萬個左右。 開發中的該藥被認為可防止病毒在人體內增殖。設想輕症到中等症狀患者服用，特點是無論是否具有重症化風險都可服用。 該公司已對輕症到中等症狀的47名患者進行分析。服藥5天的小組與服用安慰劑組相比，抗病毒效果和症狀改善的趨勢得到了確認。此外，服藥組無人轉為重症，而安慰劑組有2人。 圍繞新冠治療藥物，2020年5月，美國製藥企業開發的抗病毒藥“瑞德西韋”在向厚生勞動省提出申請3天後獲得特例批准。口服藥“莫那比拉韋”也在2021年12月申請約20天後獲得特批。（完）