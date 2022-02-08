東電啟動福島一核1號機組安全殼內部調查

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【共同社2月8日電】東京電力公司8日啟動了福島第一核電站1號機組反應堆安全殼的內部調查。東電將使用水下機器人調查安全殼底部的堆積物情況，為取出位於下方的熔落核燃料（燃料碎片）而收集信息。原定調查於1月12日啟動，但因準備工作中出現故障而延期。 1號機組安全殼的內部調查上次於2017年3月實施，時隔約5年。此次調查原計劃最晚8月結束，但因啟動時間推遲，目前正重新討論時間表。 據分析，1號機組原本在壓力容器內的核燃料極有可能幾乎全部熔落，是發生堆芯熔化的1至3號機組中唯一未能確認燃料碎片的機組。 8至10日，東電將把作為機器人通道的金屬製“導向環”安裝在安全殼壁面4處。 通過走“導向環”，能防止機器人的線纜掛住反應堆內物體。 在之後的調查中，機器人將拍攝安全殼內部情況，測定堆積物的厚度，還將嘗試通過放射性物質的種類和輻射量來探測燃料碎片。機器人還將進入反應堆壓力容器正下方，進行拍攝和測定輻射量。（完）