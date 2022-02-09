《駕駛我的車》獲奧斯卡最佳影片等4項提名

Newsfrom Japan

【共同社2月9日電】世界電影頂級獎項、第94屆美國奧斯卡金像獎日前公佈了入圍名單，日本導演濱口龍介（43歲）執導的《駕駛我的車》獲得最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本和最佳國際影片總計4項提名。這是日本電影首次入圍最佳影片。該片將與全球電影名家爭奪頒發給最優秀作品的獎項。 日本導演上一次獲得最佳導演提名的是執導《亂》的黑澤明，此次是36年來再次入圍。最佳改編劇本獎將授予基於小說或戲劇改編的劇本，也是日本人首次入圍，被提名的是濱口和聯合編劇大江崇允（41歲）。關於以非美國拍攝的非英語電影為對象的國際最佳影片獎，此次是繼3年前是枝裕和執導的《小偷家族》後再獲提名。 《駕駛我的車》原著為村上春樹的短篇小說。該片講述了舞台劇演員兼導演的男主角（西島秀俊飾演）喪妻後與專屬女司機（三浦透子飾演）相遇並重新審視自身傷痛的故事。去年7月，該片獲得戛納國際電影節最佳編劇獎。今年1月在被視為奧斯卡風向標的金球獎上，該片獲得最佳非英語片獎。此外，還獲得了美國國家影評人協會獎的最佳影片、最佳導演等4個獎項。 入圍最佳影片獎的還有獲得最多提名（12項）的簡･坎皮恩執導的《犬之力》，以及史蒂文･斯皮爾伯格執導、改編自著名音樂劇的《西區故事》等。如果《駕駛我的車》最終獲獎，則將成為繼韓國電影《寄生蟲》之後史上第二部獲得奧斯卡最佳影片獎的非英語片。（完）