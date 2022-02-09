羽生衝擊冬奧會花滑三連冠面臨大危機

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【共同社2月9日電】一個失誤成為巨大打擊。這是只有3個跳躍的花樣滑冰短節目（SP）比賽的恐怖之處。受新冠疫情影響而持續在日本孤單調整狀態的羽生結弦（27歲）8日，在力爭三連冠的北京冬奧會男子單人滑SP比賽中遭遇意外。由於令人遺憾的跳躍失誤，他僅排在第八位，與首位的美國運動員陳巍相差18.82分，面臨巨大危機。 在伴隨鋼琴曲的首個後內結環四周跳上，羽生認真起跳並旋轉身體。這是他的拿手動作，但意外地身體旋轉不到位，只完成了一周。舉行比賽的首都體育館被寂靜的震驚包圍，甚至聽不到一聲嘆息。 起跳瞬間“（冰刀）陷到了坑裡”。這是其他運動員跳躍形成的坑。完成比賽後，羽生兩次懊惱地凝視起跳點，無力地低聲說“不會吧”、“卡住了”。此次比賽，羽生選擇了沒有教練陪同，自己在等分區孤單面對僅獲95.15分的現實，比自身最高得分低了16.67分。 據悉2019年世錦賽上羽生出現過相同失誤，因此在練習跳躍時尤為注意。羽生苦笑說：“雖然跳了起來，但大腦選擇保護身體。我是被冰特別討厭了吧。這種失誤只能這麼認為了。” 包括2018年平昌冬奧會賽季的右腳踝受傷等，羽生一直以來克服了重重困難。由於新冠疫情，他沒有返回據點多倫多。2020年春季至秋季前後，他開始深夜在仙台的冰場獨自訓練，精神狀態跌至谷底。無法完成擅長的阿克塞爾三周半跳時，羽生甚至向提出建議的身邊人士也發火說：“我知道啊。但就是做不到”。憑藉著不屈的意志...