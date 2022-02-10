植物材料和包裝設備等去塑料化新技術受關注

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【共同社2月10日電】在全球紛紛推進去塑料化的背景下，日本關西地區企業擁有的新技術吸引了熱切目光。松下將塑料使用量減半的植物材料終於實現量產，歐姆龍通過擴大點心等包裝使用的設備銷路，推動替代材料的普及。在市場有望加速擴大的背景下，各公司將加緊培養兼顧環保的新業務。 松下1月開始量產把來自植物的纖維混合塑料樹脂製成的“kinari”。其中含有55%將間伐木材和普通木材的砍伐邊角料等分解後的“纖維素纖維”，強度高於塑料。松下應用了電池生產中不可或缺的均質混合材料技術以及主力業務家電製造中積累的成型經驗。 由於用完的威士忌桶和竹子等根據所用原料不同能產生不同的色調和香味，負責人宣傳稱，“它並不是單純的替代品，附加值也得到提升。”與和歌山縣白濱町休閒設施“冒險世界”合作，將熊貓吃剩的竹子再利用製成的馬克杯等已成為商品，此外還建立了每月10噸的產能態勢，力爭以日用品為中心普及。未來，松下欲將這一用途也擴大至大量使用塑料的家電領域。 歐姆龍著力研發的是在用熱能壓制包裝時使用的溫度調節器。代替塑料使用紙或生物可降解薄膜的話，細微的溫度變化會讓黏著過弱或過焦，因此需要細緻調節溫度的功能。在調整傳感器的位置以及在溫控上採用人工智能（AI）後，實現了十倍於以往的精度控制，使殘次品的產生頻率驟減。 被認為環保意識較高的美歐等正積極推進採用這些技術。據估算，通過促進使用替代材料，每年可累計削減100萬噸的...