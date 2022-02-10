俄媒曝瓦利耶娃藥檢陽性 或影響花滑團體冠軍

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【共同社莫斯科、北京2月10日電】俄羅斯《生意人報》網絡版9日援引多名消息人士的話報道稱，北京冬奧會花滑團體冠軍成員、俄羅斯奧運代表隊（ROC）15歲女將卡米拉･瓦利耶娃的興奮劑檢測呈陽性。 原定8日舉行的獎牌頒發儀式被緊急喊停。據悉瓦利耶娃在冬奧會前提交的樣本中檢出違禁藥物“曲美他嗪”。瓦利耶娃缺席了9日的練習。 若ROC的冠軍被取消，首次登上領獎台的季軍日本可能將升為銀牌。目前位列二四的是美國和加拿大。 另據《俄羅斯商業諮詢日報》（RBK）網絡版報道，檢出的曲美他嗪為少量。曲美他嗪用於心臟疾病治療等。2018年平昌冬奧會上，由於曲美他嗪檢測呈陽性，作為“來自俄羅斯的奧林匹克運動員”（OAR）參賽的雪橇女子運動員納德日達･謝爾蓋娃被取消資格。 世界反興奮劑機構（WADA）規定未滿16歲選手是保護對象，允許靈活作出處罰。《生意人報》報道中有觀點認為，即使確認檢出違禁藥物，可能也能免予取消資格等嚴厲處罰。 另據俄塔社報道，俄羅斯花滑聯盟9日發表評論稱“等待官方公佈”。俄羅斯體育部也表示“發表評論為時尚早”。（完）