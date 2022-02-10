專訪：設計團隊負責人對“冰墩墩” 爆紅表示感激

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【共同社北京2月10日電】在中國爆紅的北京冬奧會官方吉祥物“冰墩墩”的設計團隊負責人、廣州美術學院教授曹雪（60歲）9日接受了共同社在線專訪。關於以大熊貓為原型的吉祥物，他驚訝地表示沒想到如此受歡迎，心情從正式被選中時的感動變為了感激。 據悉，曹雪實際上是在報名截止19天前才獲悉了徵集消息。他對未報名參加2008年北京夏季奧運會吉祥物甄選心存遺憾，向學生呼籲正因為大家很少看到雪，或許能使卡通形象與浪漫聯繫起來，構建了14人的團隊。曹雪苦笑說，首先是加緊想出五六十個方案，大家連續通宵奮戰，熬出了跟熊貓一樣的黑眼圈。最終，他們的作品在來自35個國家的約6000件作品中被選中。 曹雪說，模仿宇航服的冰殼與冰的形象相符，還從冰糖葫蘆獲得了靈感。據介紹，“冰墩墩”的名字還有漢語語言學教授的參與，考慮到外國人也容易發音。 1990年在北京舉行的亞運會和2008年北京夏季奧運會的官方吉祥物都選擇了大熊貓。曹雪說，看著比較一下就明白，吉祥物逐漸圓潤了起來，反映了生活逐漸富裕的中國現狀。他還表示或許有些老套，但大家都認識大熊貓，更有親切感。 曹雪稱看新聞了解到在北京有人為購買週邊商品從前一晚就排隊，冰墩墩受到大家的喜愛，一定能發揮友好和睦的作用。對於本屆冬奧會，他期待能成為一屆留下前所未有深刻印象的大會。（完）