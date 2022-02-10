厚勞省專家認為新冠重症和死亡人數將繼續增加

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【共同社2月10日電】向日本厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織9日開會，彙總分析結果稱“感染人數增加勢頭雖然放緩，但重症和死亡人數持續增加”。據悉，若老年重症人數增加，那麼重症病床可能告急。2月以來，單日新增感染人數多次超過10萬人，死亡人數也在9日創出了162人的峰值等，史上最大規模的疫情持續。 關於感染人數今後是否轉為減少，專家組織主席脇田隆字在記者會上表示，由於存在老年中感染人數增多以及數據錄入延遲的可能性，“需要觀望一段時間”。 此外，對於在日本也發現的奧密克戎亞型毒株“BA.2”，脇田表示“並不處於置換取得進展的狀況”，但從海外的狀況來看，一旦BA.2為主流，“感染人數可能轉為增加”。 日本最近一週的感染人數增至上週的1.19倍。從地區來看，廣島和沖繩等12個縣小於1倍，也有趨於減少的地區。 國立感染症研究所的調查顯示，24歲以下感染者中，0～15歲的佔比從年初以來激增；從按人口平均的確診數來看，也多於包括25歲以上在內的其他年齡段。疫情以中小學生等兒童為中心蔓延。 此外，關於家庭內密切接觸者的陽性率，會上彙報了茨城縣內的調查結果。1月4日～22日的報告中，出現發燒症狀的密接者有97%為陽性。（完）