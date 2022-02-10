日本決定對13都縣延長防蔓延措施至3月6日

Newsfrom Japan

【共同社2月10日電】日本政府10日在首相官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，針對“防止蔓延等重點措施”適用至13日的13個都縣，鑑於疫情持續，決定把期限延長至3月6日。還新增高知縣作為對象，從本月12日開始適用至3月6日。由於病床告急，日本政府在東京都和大阪府增設臨時醫療設施，床位合計約有1000張。重症患者和死亡人數增加，強化醫療供應體制和加速疫苗接種成為當務之急。 在奧密克戎毒株肆虐的“第六波”疫情中，這是岸田政府下適用的防止蔓延措施第2次被決定延長。對象的13個都縣分別是群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎，均為地方政府方面要求延長期限。由於追加對高知縣適用，措施的對象增至36個都道府縣。 在對策總部會議前的國會報告中，經濟再生擔當相山際大志郎強調：“我們考慮的‘最糟糕事態’是醫療供應體制告急，無法獲得原本能夠得到的醫療服務。現在並非這種情況。” 日本政府在基本應對方針小組會上批准了新的方針，寫明將在本月內盡快把第三劑新冠疫苗接種加速到每天100萬劑。新方針還指出，在提前老年人接種的同時，“如果預約有空位，就儘可能讓更多的普通人也縮短間隔進行接種”。此外也提出根據地方政府的判斷，將推進給一線人員優先接種。 有關防止蔓延措施，包括沖繩、廣島、山口在內的21個道府縣本月20日將迎來期限。關於是否解除，日本政府表示將根據疫情和醫療告急狀況...