側記：花滑運動員羽生在北京冬奧會全力挑戰

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【共同社2月11日電】北京冬奧會花樣滑冰男子單人滑10日的自由滑比賽中，力爭時隔94年實現三連冠的日本運動員羽生結弦（27歲）在做完所有動作後，保持著結束時的姿態，感慨萬千地仰頭望天。雖然短節目（SP）成績不佳，僅排名第八位，但他最終追趕到了排名第四。羽生忍著右腳踝的疼痛，向夢中的阿克塞爾四周跳（即四周半跳）發起了挑戰。雖然旋轉不足並摔倒，但他眼眶濕潤地表示：“我的真實心情是已拼盡全力。那就是我的全部。” 為了實現歷史性大逆轉，在前一天的正式練習中，羽生的表情極其嚴肅。在嘗試了超高難度的四周半跳後，他重重摔倒，還頻頻關注右腳踝的狀況。相關人士透露說，當時羽生就扭傷了，服用止痛藥後才好不容易在正式比賽中上場。在右腳失去知覺的困境中，羽生一邊給自己打氣說“一定能跳阿克塞爾，一定能完成旋轉”，一邊滑入冰場。 四周半跳被編排在開場部分。此次，羽生修改了首次發起挑戰的去年12月日本錦標賽時的起跳前路線，採用了距離較長的直線助跑。他在靜寂中起跳，但落地時摔倒，身體撞上了冰面，觀眾發出了嘆息聲。他被認定為挑戰了四周半跳，但也表示“這大概就是現在的羽生結弦能做到的最佳表現”。雖然他在後內結環四周跳再次摔倒，但之後完成了2個後外點冰四周跳，顯示了堅強意志。 在全部6種跳躍動作中，唯一向前跳躍的阿克塞爾跳的難度最高。羽生少年時代的恩師都築章一郎曾告訴他這是“王者的跳躍”。羽生之所以挑戰被稱為“終極大招...