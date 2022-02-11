新冠疫情導致大阪病床緊張 醫院無奈拒收患者

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【共同社2月11日電】新冠疫情爆發式蔓延導致日本大阪府的醫療供應體制前所未有的告急。面向輕症和中等症狀的病床使用率超過90%，還發生了有人未能住院治療就在居家療養中去世的情況。醫療機構直面不得不拒收急救送醫患者的狀況，第一線的急救醫生悲傷地說“超過了極限”。 “醫療完全崩潰。”在大阪市內的綜合醫院從事急救工作的男醫生8日這樣講述了窘境。該醫院內，住院患者超過了已確保用於新冠的病床數。雖然不斷接到來自市內外的接收急救患者要求，但現狀是不得不拒絕以住院為前提的患者。 實際感受到醫療告急是從約3週前開始。就像醫生所說的“1月的接收急救患者要求中，只能回應3成左右”，在大阪市“向醫院要求接收達到4次以上”而且“在現場滯留時間達到30分鐘以上”的送醫困難事例激增。據醫生透露，2月上旬一名從高處跌落受重傷的老年新冠患者4個多小時都未找到接收醫院，在救護車裡心跳停止後去世。 醫生表示：“即便是不住院就極有可能死亡的情況，也出現了因床位滿員，醫院實在無法接收的事例。”醫生和護士本人感染新冠或者成為密切接觸者而無法上班的問題也接連不斷，接收其他疾病和受傷患者也變得困難。 奧密克戎毒株被認為重症化風險較低。但即使是輕症和中等症狀，也有很多患者在重症病床療養。大阪府幹部稱：“從需要住院但無法入住的角度來看，比（大阪出現多名死者的）疫情‘第四波’更加嚴峻。”（完）