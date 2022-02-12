日政府彙總網絡安全新草案 明確管理層責任

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【共同社2月12日電】日本政府近日就通信、電力和鐵路等重要基礎設施企業的網絡安全對策，彙總了新的行動計劃草案。主要內容是明確管理層的責任。這將是時隔5年的徹底修改。草案寫明，如因不恰當的對策導致情報外洩等造成損失，那麼管理層“可被追究賠償責任”。敦促企業強化應對網絡攻擊的防護體制。 行動計劃是官民攜手推進強化對策的指針。將公開徵集意見直至2月底，最快3月下旬敲定。2017年制定的現行計劃僅表示期待管理層實施對策。 新計劃草案中，對於重要基礎設施的網絡攻擊，強調包括管理層在內的“整個組織需要一致應對”。要求根據企業的規模和特點，維持並構建恰當的預防措施以及損失發生時應對等體制。 草案寫明，不僅是對策不完善和不徹底導致組織所持信息遭外洩、篡改、消失、破壞造成了損失的情況，而且對於第三方遭受損失的情況，管理層都有可能負有賠償責任。 近年，國內外接連發生針對重要基礎設施的網絡攻擊。去年5月，美國最大級別石油管道被迫暫停運轉。在日本國內，各地醫院也遭遇了無法瀏覽電子病歷的問題。（完）