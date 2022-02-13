福島一核1號機組首次確認或為燃料碎片的堆積物

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【共同社2月13日電】東京電力公司在8～10日進行的福島第一核電站1號機組反應堆安全殼的內部調查中，確認了可能是熔落核燃料（燃料碎片）的堆積物。東電負責人評價稱“取得了相當大的成果”。但即便是燃料碎片，也只是掌握了總量279噸（估算）中的一部分，要實現全部取出的目標還十分遙遠。 在1號機組發現或為燃料碎片的物質尚屬首次。上次2017年3月進行的調查中，在安全殼底部發現了平坦分佈的堆積物，但東電根據周邊的輻射量等判斷不是燃料碎片。 此次發現的堆積物是表面凹凸不平發黑的類似岩石的塊狀物，位於從下方支撐裝有核燃料的反應堆壓力容器的底座開口處附近。有觀點認為1號機組幾乎所有核燃料都穿透壓力容器熔落，碎片從底座開口處流向外側並擴散，如果塊狀物是燃料碎片，或可印證這一分析。 安全殼底部有深約1.8米的積水，塊狀物由遠程操作的水下機器人拍攝。不過該機器人本來的任務是在安全殼側面4處安裝稱為“導向環”的金屬環，以確保正式調查有無燃料碎片的後續機器人的通道。目前不清楚塊狀物的大小和硬度等。 東電計劃今後陸續投入5台機器人，詳細調查堆積物的厚度、分佈和輻射量等。（完）