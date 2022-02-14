日本研究顯示肌肉鍛鍊每天3秒就有效

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【共同社2月14日電】肌肉鍛鍊每天3秒也有效果。日本新潟醫療福祉大學講師中村雅俊（理學療法學）和研究生佐藤成等日前在體育醫學專業雜誌上公佈了上述研究結果。對於“累”、“沒時間”等在堅持肌肉鍛鍊上易出現的“壁壘”，展開了探尋何種程度輕鬆鍛鍊就能起效的研究。 此次研究結果是對手臂肌肉的研究，也可能適用於其他部分。中村表示，“願帶動開發在新冠疫情下的居家生活、術後療養期間也可提升體力的運動方法。” 實驗由39名大學生參加。對於固定住手肘角度上臂發力、像舉起啞鈴一樣彎曲肘部、像慢慢放下重物一樣逆著負荷打開手肘共3種動作中的任意1種，使用器械全力每日一次進行3秒，共實施了20天。 結果顯示，若持續進行打開肘部的動作，肌肉力量平均提升11.5%；持續開展另外2種動作也能提升約4.5%。據分析，肌肉平時習慣了不使出全力的狀態，但通過即便只是短時間也使出全力，可提高力的水平。但據稱，若要增加肌肉，則次數並不夠。（完）