冬奧跳雪服裝檢查主管稱取消高梨等資格符合規則

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【共同社2月14日電】北京冬奧會跳台滑雪混合團體賽中，包括日本的高梨沙羅在內5名女運動員因服裝違規被取消資格。就此，被指主導“極端嚴格”檢查的芬蘭籍服裝檢查主管Mika Jukkara（58歲）近日接受了共同社書面採訪。他稱“遵循目前的規則實施”，強調了檢查的正確性，並否認直接參與女運動員的檢查。 據分析，這是跳雪混合團體賽後Jukkara首次接受日本媒體的採訪。 包括高梨在內的多名選手在兩天前的個人賽中也穿了同樣的比賽服，並通過了檢查。有運動員被取消資格的德國隊等也批評稱混合團體賽檢查時在場的Jukkara主導了極端嚴格檢查，但他此次採訪可謂正面反駁了上述批評。 Jukkara稱“混合團體賽當天我僅從事了男運動員的檢查，未進行其他工作”，表示自己未參與高梨等人的檢查。他說：“女運動員的檢查地點發生了什麼，我沒有立場作答。我能說的是檢查是遵循規則實施的。”有關造成多名頂級女運動員一度失去比賽資格這一事態的原因，他僅稱“我並不是女運動員（檢查）的負責人，因此無法以切實的形式作答”。 高梨等多名運動員和教練指出，當時檢查時被要求作出與往常不一樣的動作等。但Jukkara強調，“男運動員方面全部採用與賽季中同樣的測量方法。嚴格度也沒有發生變化。”他透露，男女項目均舉行了各國代表出席的事先會議，並告知“（也在冬奧中）繼續目前賽季的檢查方法”。（完）