IMF報告應日本要求刪去“停止援助煤炭火電”表述

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【共同社2月14日電】近日採訪日本政府相關人士獲悉，國際貨幣基金組織（IMF）1月發佈的日本經濟分析報告中原本寫入停止援助海外煤炭火力發電相關表述，後應日本政府要求被刪去。多名政府相關人士指出，“這反映了重視煤炭火電出口支援的經濟產業省意向。”煤炭火電相較於其他發電方式排放更多二氧化碳。隨著全球去碳化趨勢的加強，日本的獨特態度日益突出。 這份報告是結束審查後的聲明，IMF職員與日本政府1月27日結束在線磋商後發佈。除結合新冠疫情蔓延的近期經濟動向與政策外，報告還對未來經濟復甦預期與向低碳化經濟過渡進行了分析。 共同社獲取的原始草案中介紹，考慮到去年6月七國集團（G7）峰會達成的共識，日本政府承諾停止對尚未採取溫室氣體減排對策的煤炭火電提供新貸款。草案指出，“基於承諾無一例外地階段性取消對海外煤炭項目的援助，將進一步助益全球氣候政策的行動。” 然而，實際發佈的報告中未寫入停止煤炭援助的表述。一名政府相關人士稱這是將政府意向告知IMF的結果，表示“經產省內部有觀點認為已在去年的國際談判中圍繞煤炭做出相當程度讓步，不願更多提及煤炭的意向得到了反映”。 路透社本月2日報道“對日本繼續向煤炭項目提供貸款的批評性表述被刪去”。官房長官松野博一3日在記者會上表示，“關於報告制定過程，作為政府沒有立場發表評論。” IMF是國際金融系統的核心機構。IMF發言人賴斯接受共同社採訪時答復稱：“對於正式公...