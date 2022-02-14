日本企業用“轉型金融”籌資推進低碳化

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【共同社2月14日電】在日本，為了讓環境負擔較大專案邁向低碳化，越來越多企業積極運用明確資金用途與轉型戰略募集投資貸款的“轉型金融”。住友化學通過該方式貸款180億日元（約合人民幣10億元），用於建設高效發電設備。企業方希望控制籌資成本，並凸顯對二氧化碳減排的積極姿態。 住友化學年內將獲得三井住友銀行等的貸款，作為千葉工廠（千葉縣市原市）和愛媛工廠（愛媛縣新居濱市）改為液化天然氣（LNG）發電設備的資金。根據計畫，與傳統的石油原料、煤炭、重油等發電設備相比，兩家工廠合計全年將減排二氧化碳89萬噸。 籌措去碳化資金使用低利率的綠色債券為全球主流方式，然而二氧化碳排放量較大的鋼鐵、化學廠商等發行債券難度較大。因此經濟產業省甄選示範項目，補貼提高項目透明度的協力廠商機構評估費用，積極推進轉型金融。日本郵船去年率先發行了轉型債券。 今年1月JFE控股也宣佈發行300億日元規模的轉型債券，推進使用氫能取代焦炭作為原料的“氫能煉鐵”技術研發等。日本航空計畫3月發行200億日元轉型債券，作為採購燃耗性能出色的最尖端機型的資金。（完）