日本去年電腦勒索病毒受害大增至146起

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【共同社2月14日電】10日據日本警察廳彙總的數據顯示，在世界各國愈演愈烈的索要錢財的電腦“勒索病毒”在日本國內的受害報告大幅增加，2021年33個都道府縣共146起。數據顯示，醫療機構等被當作目標，新冠疫情下遠程辦公使用的設備成為侵入途徑。 勒索病毒將企業等的機密數據加密後要求支付贖金以解鎖。警察廳2020年4月起展開受害情況調查，公佈全年統計數據尚屬首次。2021年下半年為85起，與2020年同期相比增加了3倍。 據警察廳稱，146起中，中小企業為79起，占到一半；大企業為49起，醫療法人等“團體等”為18起。從主要行業來看，製造業最多，達到55起；之後依次為批發零售業21起，服務業20起，醫院5起，也有學校法人受害。 確認了要求內容的97起中有82起除被加密外，還採用了在盜取數據後威脅若收不到贖金將公之於眾的“雙重恐嚇”手法。 警察廳對受害企業和團體展開調查，就感染途徑作出回答的76起中，有41起為從VPN設備侵入內部系統。VPN用於從外部連接企業或組織內部的網絡，在遠程辦公中越來越多地被使用。 此外15起回答稱途徑是利用遠程操作電腦的“遠程桌面”功能。警察廳負責人指出：“侵入方法呈多樣化，應對的難度變大。” 有關修復所花費的時間，有效回答中“即時至1週”最多，占到三成；“2個月以上”有一成。費用為“1000萬日元（約合人民幣55萬元）以上5000萬日元不到”佔比最多，回答“...