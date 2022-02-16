厚勞省疫苗不良反應手機APP調查進展緩慢

Newsfrom Japan

【共同社2月16日電】日本厚生勞動省為收集新冠疫苗不良反應信息利用智能手機APP開展的調查進展緩慢，原計劃收集300萬劑疫苗的數據，但開始時間比計劃晚了半年以上，直到去年11月才啟動。由於大多數國民已完成兩劑接種，配合調查的人數截至1月上旬連目標的1%都未能達到。 厚勞省計劃在第三劑接種中也開展調查，相關負責人表示：“準備讓更多的人參與調查。希望能收集數據，向國民提供有用的信息。” 調查目的是從廣泛年齡段收集發燒、疲倦等比較常見的不良反應頻度數據用於信息發佈。對於全身過敏反應等罕見但嚴重的情況，有關制度規定醫療機構必須進行彙報，但因該制度不適用於較輕症狀的信息收集，厚勞省另行制定了利用手機開展調查的計劃。 具體做法是在接種會場徵集參與者，需在接種當天、1週後、2週後在APP中輸入是否出現“37.5度以上發燒”、“注射部位腫脹”等較輕的症狀。 厚勞省原計劃配合去年4月老年人接種的啟動開始調查，但因遲遲未能確定實施的企業，準備工作陷入僵局。調查開始的去年11月初，已有70%以上人口完成第二劑接種。到今年1月上旬前配合調查的僅有3000人左右。 1月21日的中期報告顯示，第一劑接種當天切實輸入數據的只有2960人，而第二劑接種後繼續輸入的人更少。症狀方面，第二劑接種後1週內疲倦、頭痛及關節痛較多。（完）