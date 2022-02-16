全國知事會彙總緊急建議指出醫療告急

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【共同社2月16日電】日本全國知事會15日在線召開新冠病毒對策總部會議，彙總了為早日平息奧密克戎毒株疫情向中央政府提出的緊急建議。其中就目前的衛生醫療體制指出，“多地正陷入危機局面，部分招致了嚴重的醫療告急。”這份建議再度呼籲貫徹防疫措施以及有條不紊地實施第三劑疫苗接種工作。 擔任知事會長的鳥取縣知事平井伸治發表看法稱：“也有人說這一波疫情蔓延正得到遏制，但並非看得到盡頭的情況。奧密克戎毒株相當棘手。” 建議強調，國民認為奧密克戎重症化率較低，但讓其認識到正處於醫療告急的危機局面很重要。要求促使重新貫徹佩戴口罩、手部消毒、通風換氣等基本的防疫措施。 高知縣知事濱田省司擔憂，老年人佔感染者的比例較高會造成“中等症狀和重症患者也增加，佔用病床的比率也升高”。石川縣知事谷本正憲稱：“保育園、學校和老年人設施的疫情蔓延得不到遏制。” 建議要求，消除認為美國莫德納疫苗不良反應較強而蔓延的不安，以加快第三劑接種工作。關於5至11歲兒童的接種，呼籲開設面向家長等的諮詢窗口。 長野縣知事阿部守一提出，“家長對兒童接種的擔憂非常強烈。希望細緻易懂地發佈基於科學依據的信息。” 45位知事參加了當天的會議，東京都與和歌山縣的知事未參會。（完）