日本擬3月放寬邊境口岸新冠防疫對策

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【共同社2月16日電】關於將於2月底到期的應對新冠病毒奧密克戎毒株的邊境口岸防疫強化措施，日本政府計劃從3月起把每天入境人數上限從目前的3500人放寬至5000人。今後也將討論逐步上調人數上限。目前入境後的7天隔離期也在朝著原則上縮短至3天的方向展開協調。政府相關人士16日透露了該消息。 此外，政府還在探討限定滿足接種三劑新冠疫苗等嚴格條件，就無需隔離的方案。日本目前作為例外，允許留學生及商務相關人士等部分人員入境，3月以後將在人數上限的範圍內，也允許旅遊目的以外的外國人入境。外國人技能實習生入境也成為可能。政府考慮逐步上調上限，實現不含旅遊目的的數萬人規模的入境。 官房長官松野博一在16日的記者會上表示：“在情況變化之中，綜合考慮對奧密克戎毒株的科學見解的積累、國內外感染情況的變化等，推進了面向放寬的討論。”首相岸田文雄17日將召開記者會，說明放寬內容。 獲准入境的外國人目前被要求在家或住宿設施裡自主隔離7天。政府的放寬方向是：如果入境前到過的國家疫情穩定，那麼若第3天的檢測結果為陰性，之後就無需隔離。（完）