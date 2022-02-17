2021年度醫學院入學考試合格率女生高於男生

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【共同社2月16日電】16日從日本文部科學省的調查結果獲悉，設有醫學院醫學專業的全部81所大學面向2021年度入學者的考試中，女生的平均合格率為13.60%，略高於男生的13.51%。自有統計數據的2013年度以來，女生首次超過了男生。有意見指出，東京醫科大學等對女生和復讀生等不利的不恰當入學考試以及違規評分操作問題在2018年曝光後，糾正歧視的工作得到了推進。 在被認為違規問題持續的2013～2018年度的6年間，男生的全國平均合格率為11.25%，女生為9.55%，相差1.18倍。2019年度和2020年度雖可見改善趨勢，但全國平均合格率仍是男生居高。2021年度則變為男生是女生的0.99倍。 文科省醫學教育課表示“這是男女幾乎沒有差別的結果。或許是對女生的歧視性對待消失一事產生了較大影響。明確顯示出不存在僅女生的合格率變低的問題”。 調查顯示2021年度全國有62325名男生參加醫學院考試，8421人合格；有43243名女生參加考試，其中5880人合格。 曾被指出入學考試違規的10所大學中，岩手醫科大學、日本大學、北里大學、聖瑪麗安娜醫科大學、金澤醫科大學、福岡大學這6所大學的女生合格率高於男生。 在未確認存在違規入學考試的大學中，2013～2018年度平均的女生合格率超過男生的有15所，2021年度增加到了36所。 文科省認為醫學院的男女合格率對考生而言是必要信息，在官網上...