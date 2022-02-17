日本2021年國內旅遊消費因疫情跌至新低

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【共同社2月17日電】日本觀光廳16日發佈初步統計數據稱，2021年日本人的國內旅遊消費額較上年減少8.5%，為9.1215萬億日元（約合人民幣4996億元）。跌至以現行方式實施調查的2010年以來新低。住宿旅遊的低迷很明顯。受新冠疫情長期持續的影響，旅遊支援項目“Go To Travel”無法重啟也是壓低消費額的原因之一。 累計旅遊人數減少了9.0%，為2.6711億人次，創新低。 具體的消費額中，住宿旅遊較上年減少11.0%，為6.9148萬億日元。2021年多次發佈緊急事態宣言、防止蔓延等重點措施，導致去遠方旅遊的需求低迷。當天往返的旅遊消費額為2.2067萬億日元，增長0.2%，與上年基本持平。 交通和餐飲等每人每次旅遊支出額方面，住宿旅遊為平均48876日元，增加1.1%。但由於全年的住宿旅遊人數減少了12.0%，總消費額下跌。 當天往返的旅遊支出則增加5.9%，為17564日元，創2010年以來新高，彌補了當天往返遊客人數的減少（減5.3%）。有意見指出，出現了享受就近用餐和購物的消費傾向。 按每個季度的消費額來看，一季度（1～3月）比受新冠疫情影響較小的2020年同期減少50.7%；二季度由於疫情開始在國內蔓延的2020年的基數效應，增加了84.7%；三季度因受到疫情第五波打擊，減少20.4%；四季度因緊急事態宣言等全面解除，增加了20.2%。（完）