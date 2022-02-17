WHO等估算全球四分之一女性遭受過家暴

Newsfrom Japan

【共同社華盛頓2月17日電】世界衛生組織（WHO）等組成的研究團隊16日在英國醫學雜誌《柳葉刀》上發佈估算結果，每4名女性中就有1人遭受過男性伴侶的暴力行為、強迫性交等家庭暴力（DV）。研究團隊擔心在難以外出的新冠疫情期間，狀況會進一步惡化，呼籲“政府和地區社會盡快採取對策”。 該團隊收集了2000至2018年開展的366項研究和統計數據，統一了遭家暴的定義等，嘗試掌握全球情況和比較不同國家情況。 結果發現，遭受過配偶或戀人毆打、擲物等暴力行為和性行為等性暴力的15至49歲女性在全球多達27%。在15至19歲這一早期階段，也已有24%的女性經歷過。 從不同國家來看，日本15至49歲女性有20%遭受過家暴。比例較高的有太平洋島國基里巴斯（53%）和斐濟（52%）。格魯吉亞、亞美尼亞（各10%）則比例較低。 研究團隊還計算了各項調查最近一年內遭家暴的女性比例，全球為13%。僅以2018年推算就達到約5億人。日本為4%，在高收入國家中比例較低，而撒哈拉沙漠以南的非洲和大洋洲比例較高。 研究團隊批評稱：“各國均沒有朝著實現消除對女性一切暴力的聯合國可持續發展目標（SDGs）而努力。”同時指出，通過促進地區及學校性別平等和修改歧視性法律等“可以預防”。（完）