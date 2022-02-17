專家組織認為日本疫情2月上旬已過高峰

Newsfrom Japan

【共同社2月17日電】向日本厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織在16日的會議上分析稱，全國最近一週的感染人數是上一週的0.9倍，呈減少趨勢。會後舉行記者會的主席脇田隆字表示“我們認為2月上旬已過高峰”，同時指出“當前在很多地區，輕症及中等症狀的醫療供應體制緊張，以及重症病床使用率的增長趨勢可能仍將持續”。 專家組織認為，新增病例數在幾乎所有年齡段都趨於減少，但80歲以上人群則微增，呼籲要注意老年人的重症及死亡人數的增加。 關於今後的感染人數，脇田表示從率先出現減少趨勢的沖繩情況來看，減少速度很慢，警告稱“若不能使感染人數大量減少，有可能出現反彈”。 此外如果感染持續減少，各地可能出現考慮解除防止蔓延等重點措施的動向，對此脇田指出“判斷的重點在於醫療負荷”，“如果解除後疫情會再次蔓延導致負荷增大，就應該謹慎判斷”。 在當天的會議上，京都大學教授西浦博等人的團隊彙報了奧密克戎毒株的致死率推算值，80歲以上為3.48%，70～79歲為0.94%，40～59歲為0.03%，年齡越大致死率越高，但基本低於德爾塔毒株。 另據推算，去年12月至今年4月20日的死亡總計達4000人以上。西浦表示，受老年人感染高峰出現較晚等影響，“80歲以上人群2月下半月死亡人數可能增加”。 國立感染症研究所報告的現階段分析結果顯示，接種第三劑疫苗的預防發病效果為81%。第二劑接種6個月後為53%，追加接種可能會...