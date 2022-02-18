話題：坂本花織意外摘得冬奧花滑女單銅牌

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【共同社北京2月18日電】誰預料到了這樣的結局？北京冬奧會17日晚舉行花樣滑冰女子單人滑項目的自由滑比賽，過程令人意外。“非常幸運。”摘得銅牌的日本運動員坂本花織（21歲）笑著流淚說。身陷興奮劑疑雲的俄羅斯奧委會隊運動員卡米拉･瓦利耶娃（15歲）嚴重失誤，從短節目（SP）成績排名第一跌至第四，淚灑賽場。日俄王牌運動員的結果大相徑庭。 坂本在瓦利耶娃之前出場，以自身最好成績233.13的總分暫居第三。7日的女子團體自由滑比賽中，坂本被天才少女瓦利耶娃拉開了30分以上的差距。瓦利耶娃憑藉並非同一等級的強勁實力打擊其他運動員的信心，甚至擁有“絕望”的外號。坂本表示“覺得自己會是第四名”，對登上領獎台已經失望。 然而，形勢突變。或許是受興奮劑風波的影響，瓦利耶娃在擅長的四周跳和阿克塞爾三周跳中接連出現摔倒和落冰失誤。坂本表示：“說實話，看著很煎熬。” 瓦利耶娃的自由滑成績排名第五，總分則為224.09分。坂本看到分數後一時也無法理解狀況，“之後回過神來，唯有震驚。除了高興，我沒有其他話語。”坂本在SP和自由滑中均排在第三，繼淺田真央在2010年溫哥華冬奧會摘銀之後，再次為日本隊在該項目奪牌。 沮喪的瓦利耶娃眼神空洞地從媒體前默默經過。出現在相同採訪區的坂本則破顏一笑，回顧了滿意的表現。坂本說：“因為一直把取得比（第六名的）平昌冬奧會更好的成績定為目標，我盡了全力，為自己叫好。”即使沒有做四...