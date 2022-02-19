日本防蔓延措施適用對象總計31都道府縣

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【共同社2月18日電】日本政府18日以巡迴方式召開了新冠病毒感染症對策總部會議，決定在正適用防止蔓延等重點措施的對象中，延長大阪等17個道府縣的適用期，解除沖繩等5縣。加上東京等14個都縣後，適用對象總計31個都道府縣，到期日統一為3月6日。政府力爭包括提前解除在內，最晚到當天實現全面解除。關於為5至11歲兒童接種新冠疫苗，擬在本月下旬啟動。 決定前，經濟再生擔當相山際大志郎向國會報告。隨著奧密克戎毒株疫情迅速蔓延，1月9日起各地陸續適用防蔓延措施以來，將是首次解除。 延長的17個道府縣是北海道、青森、福島、茨城、栃木、石川、長野、靜岡、京都、大阪、兵庫、和歌山、岡山、廣島、福岡、佐賀和鹿兒島。其中，和歌山27日到期，16個道府縣20日到期。 首相岸田文雄在眾院預算委員會會議上，就延長尋求理解稱“推進各種政策之中，正因為相信具有一定效果才拜託的”。 官房長官松野博一在記者會上被問及16個道府縣延長幅度為兩週短於以往的理由，介紹稱最近一週的新增感染人數低於前一週。他表示該措施的目的是“確認感染情況和對醫療的負擔呈下降趨勢”，對期限之內解除表示期待。 關於延長，專家等組成的基本應對方針小組會有兩名委員反對。據悉，其主張奧密克戎毒株的病狀不符合防蔓延措施的條件。 該措施20日到期後解除的為山形、島根、山口、大分和沖繩5縣。 新的基本應對方針中，寫入了圍繞5至11歲兒童的疫苗接種工作，相關...