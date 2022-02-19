專訪：張藝謀稱冬奧閉幕式將與2008年奧運呼應

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【共同社北京2月19日電】北京冬季奧運會開閉幕式總導演張藝謀（71歲）日前接受了共同社的書面採訪，透露稱閉幕式“會有一個瞬間重現2008年（夏季奧運會）”，使兩者“交相呼應”。 他表示，閉幕式與開幕式一樣，將延續“簡約、安全、精彩”的總體要求，以美麗和浪漫的方式呈現，同樣突出“人民性”，沒有明星登場。 張藝謀是中國著名電影導演，也曾執導北京2008年夏季奧運會開閉幕式，被中國媒體譽為史上首位“雙奧導演”。這是他在北京冬奧會期間首次接受日本媒體的採訪。 開幕式上，寫有不同國家和地區名稱的小雪花組成了大雪花，火炬被置於其中成為了主火炬。對於這種“微火”創意，張藝謀坦言“熊熊燃燒的巨大火盆也許不符合今天的環保理念”，於是產生了希望創新的強烈衝動。他介紹主火炬的設計理念稱：“在世界處於巨大改變和艱難的狀況下，人們親密聚攏在一起，呵護愛的火種。”他還表示注意到了東京奧運會時強調的“團結”。 張藝謀說，“微火”設計是一次“離經叛道”的創新，為獲得國際奧委會（IOC）等的批准而等待了一段時間。 北京冬奧開幕式與東京奧運一樣，也使用了約翰・列儂的名曲《想像》，張藝謀透露稱“這首音樂是IOC希望我們用的”，還表示“作為中國人，我對於這首歌的背景不是很熟悉，但我覺得它很好聽，表達了人類美好的希望”。此外，他還強調說：“電影一生是拍不完的，導兩屆奧運會只有一次，所以意義完全不同。”（完）