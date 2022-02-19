日本9府縣病床使用率超7成 臨近極限

Newsfrom Japan

【共同社2月19日電】19日獲悉，大阪和福岡等日本9個府縣面向新冠患者的病床使用率已達到70%以上。病床運用的極限被視為是80%左右，已進入應對病情突然惡化的居家療養者等可能出現遲滯的“警戒水域”。雖然全國的新增感染人數被認為已過高峰，但住院患者人數轉為減少還需要一段時間。老年人的感染佔比增加了，擴充以重症患者為中心的醫療體制是當務之急。 日本政府對策小組會的專家等去年11月根據疫情“第五波”得出結論，認為新冠病床使用率的極限是80%左右。這是因為有必要確保空病床來接收兒童、孕產婦等特定患者以及病情惡化的居家療養者等，而且辦理住院出院手續也需要時間。 內閣官房的統計顯示，本月17日的病床使用率最高的是福岡的84%，其次是大阪的83%。神奈川、山梨、愛知、滋賀、京都、兵庫、奈良7府縣在70%～不滿80%。此外還有在60%以上的地區，各地狀況難以預測。 各都道府縣為應對第六波疫情，在去年11月底制定的醫療供應體制計劃中，面向新冠患者確保了共計約4.6萬張病床。大多設想的是高峰期的病床使用率為80%～不滿90%。雖然截至本月17日尚無超過該數值的地方，但福岡和大阪都已接近設想的85%。 如果病床持續緊張，接收必須新住院的新冠患者的病床有可能不足。如果增加病床，就會削減普通病床，因此將影響到非新冠患者。 日本政府已出台支援方針，將為症狀穩定的患者確保轉院去向，並擴充在老年人設施的療養體制等...