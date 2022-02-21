札幌企業推進開發乘坐氣球的“太空旅行”

Newsfrom Japan

【共同社2月21日電】享受乘坐氣球眺望藍色地球的“太空旅行”——札幌市創新企業“岩谷技研”力爭實現乘坐燃氣氣球到達25～30公里高空的載人飛行，正在推進研究開發。一般而言太空空間是在100公里以上高度，但據稱在25公里高度的平流層可呈現“地球看起來很藍的太空景象”。公司的目標是5年內實現商用。 據該公司社長岩谷圭介（35歲）透露，設想的是約4小時的旅行，包括飛行員在內可乘坐6人左右的旅客用氣球上升至平流層，之後下降到海面上。據悉可實現比火箭低的價格並向廣泛人群提供服務，希望未來把成本降到每人100萬日元（約合人民幣5.5萬元）左右。 岩谷曾在北海道大學學習航空宇宙工學，在校期間利用氣球發射攝像機進行過“太空攝影”。他回顧創業的契機稱：“拍攝了1.6萬張照片，但拍得不錯的只有1張。有太多改良的餘地，因此燃起了鬥志。” 岩谷技研此前成功發射了搭載攝像機和放入活魚的高氣密性水槽的氣球。今後將致力於氣球的大型化以及客人和飛行員乘坐的特殊塑料制客艙的開發，計劃近期進行搭載1名測試飛行員的載人飛行試驗。 在民間人士的太空旅行方面，日本服裝電商巨頭ZOZO創始人前澤友作等人去年12月結束約12天的國際空間站之旅、剛剛返回地球。 岩谷充滿幹勁地表示：“以無論是誰只要努力就可承受的經濟負擔、無需訓練等就可感受太空旅行的時代很快就要到來了。”（完）