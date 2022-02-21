北京冬奧會閉幕 日本獲18枚獎牌

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【共同社北京2月21日電】第24屆冬季奧林匹克運動會20日晚，在北京市的國家體育場（俗稱“鳥巢”）舉行閉幕式，結束了17天的盛會。 2008年曾舉辦夏季奧運會的北京在“一起向未來”的口號下，成為歷史上首個舉辦冬夏奧運的城市。本屆冬奧會有來自91個國家和地區的約2900名運動員參加。為應對新冠疫情，此次貫徹了運動員和相關人員不與普通市民接觸的閉環方式。僅限受邀人員觀賽。 中國控制了新冠疫情蔓延，彰顯了冬奧會成功和國家威信。中國國家主席習近平和國際奧委會（IOC）主席巴赫也出席了閉幕式。 冬奧會期間，俄羅斯奧委會隊15歲花樣滑冰女運動員卡米拉･瓦利耶娃的興奮劑違規疑雲曝光，導致日本獲得第三名的團體賽獎牌頒發儀式罕見地延後。跳台滑雪接連出現因服裝違規而被取消資格的問題。單板滑雪打分令人不解等，引發議論的判定也多次發生。 日本隊在20日的女子冰壺金牌賽上負於英國，獲得3金、6銀、9銅共18枚獎牌，超過了上屆平昌冬奧會的13枚，創冬奧會新高。速度滑冰女運動員高木美帆獲得4枚獎牌，成為單屆冬奧會得牌最多的日本運動員。 閉幕式上，速滑女運動員鄉亞裡砂擔任日本體育代表團的旗手。日本和各國各地區運動員以輕鬆的狀態入場。（完）