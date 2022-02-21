熱點：岸田低調祝賀北京冬奧會日本隊獎牌得主

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【共同社2月21日電】關於20日閉幕的北京冬奧會，日本首相岸田文雄沒有給獲得金牌的日本運動員打電話祝賀，也未在自身推特上發帖。他認為“僅稱讚獎牌得主與奧運精神不符”（岸田週邊人士語），還似乎意在避免“政治利用奧運”的批評。此次冬奧場館週邊通信受到限制，也產生了影響。直至20日夜間，岸田在自身推特上發帖慰問了所有運動員。 ▽劃清界線 “各位運動員辛苦了。感謝你們帶來的感動。”岸田配合閉幕式，發佈了自己的寄語。以獲得跳台滑雪男子個人標準台金牌的小林陵侑為首，在日本運動員奪金之際，首相官邸主頁和官邸推特都會表示祝賀。但另一方面，岸田沒有在自身推特上發帖。 岸田不高調就日本運動員摘金做出反應的姿態與近年的日本政府做法劃清了界線。前首相菅義偉在去年夏季東京奧運會期間，每當有日本運動員摘金，就會在自身推特上發帖祝賀。對於摘得首金的運動員，他直接打電話祝賀，還在推特上公開了通電話時拍攝的視頻。 菅義偉積極表現的背景因素中，無疑有著緩和對在新冠疫情下舉辦奧運會的批評意見的意圖。前首相安倍晉三也在2018年平昌冬奧會期間，給日本首金運動員等打電話祝賀。安倍出席了平昌冬奧會開幕式。 ▽負擔 岸田最初考慮過給金牌得主打電話的方案。但這可能被視作利用贏得獎牌和奧運會召開來提升政府支持率。因此，他傾向於認為能夠通過保持低調來凸現“岸田風格”。 據首相官邸消息人士透露，岸田在公務間歇用自己的智能手機查詢了比賽...