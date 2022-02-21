日本核電站安全對策費大增至5.7萬億日元

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【共同社2月21日電】20日對日本各電力公司的採訪獲悉，面向福島核事故後的核電站重啟，11家電力公司截至1月的安全對策費總額達到5.7萬億日元（約合人民幣3135億元）以上，是最初預計費用的2倍多。該金額是已支出費用和今後預估費用的合計，但數家電力公司未計入用於反恐的“特定重大事故等處理設施”（特重設施）的設置費，預計總額將進一步增加。核事故後持續膨脹的巨額費用再次凸顯。 全國15個核電站的總額達到5.779萬億日元以上。重啟需要符合新安全標準，各電力公司2013～2018年向原子能規制委員會申請對合計27個機組進行審查。申請時預計的總額為2.7345萬億日元。對於增加的理由，電力公司列舉了“基於審查意見追加的對策施工”、“特重設施費用”等。 最高的是已有3個核電站的7個機組通過審查、其中5個機組已重啟的關西電力公司，總計為1.21萬億日元。僅特重設施就達到5200億日元。已有2個核電站的4個機組重啟的九州電力公司在2013年7月預估安全對策費為兩千數百億日元，但已增至九千數百億日元。 東北電力公司2013年2月預測女川和東通2個核電站的安全對策費總計為1540億日元，但之後僅女川2號機組就上調為3400億日元。今年1月計入特重設施費用後，增至4800億日元。雖然該公司表示包括了共用設施， 但這一金額堪比大型核電站的建設費。 東京電力公司預估柏崎刈羽核電站的對策費為1.169萬億日...