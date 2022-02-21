環境省擬代企業實施海上風電環評所需海域調查

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【共同社2月21日電】日本環境省2022年度將著手旨在支援海上風力發電站盡快運轉的業務，計劃替代發電企業實施一部分建設前的環境影響評估所必需的海域調查，還將著手探討簡化環評。力爭把目前從啟動環評到開始發電大約需要的8年時間，縮短至6年左右。 政府提出了2030年度溫室氣體排放量較2013年度減少46%的目標，作為擴大導入可再生能源的“王牌”，推進海上風力發電。迄今已將全國6處合適地點指定為建設促進區域。在其後的“有潛力區域”也將加緊建設，計劃增加2030年前開始運轉的設施。 代為實施海域調查的工作將在“有潛力區域”之一的山形縣游佐町近海展開。在風車建設計劃用地及其周邊，調查候鳥飛來及稀有猛禽類棲息狀況，以避免鳥類撞擊風車等。通過把調查結果提供給企業，幫助其省去部分調查。 “有潛力區域”由日本政府根據都道府縣提供的信息指定。青森、秋田、千葉、新潟、長崎各縣近海也有獲得指定的海域，預計今後將增加。對於這些海域中的一部分，環境省也計劃從2023年度以後啟動代替調查。 環境省2022年度起還將探討能否轉換為新方式，即在簡化建設前環評的基礎上，在開始運行後繼續調查環境影響，若有問題就加以改善。環境省將參考英國等海外案例，利用現有設施展開驗證。如果認為可行，將把完善法律也納入視野來修改環評制度。（完）