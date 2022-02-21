京都市調查結果顯示5%初中生照料家人

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【共同社2月21日電】關於照料兄弟姐妹等家人的未滿18歲“年輕護理者”，日本京都市調查市內初中生發現，5.4%回答“有正在照料的家人”。相當於40人的班級中每班有2人。這與中央政府去年公佈的調查結果呈同樣傾向，該市將致力於把諮詢窗口廣而告之以及展開宣傳活動。京都府擬4月新設支援中心。 該市去年夏季以市立初中學生為對象展開調查，20966人給出了答復。關於正照料何人（多選）一問，回答兄弟姐妹的最多，達到54.8%；其次是父母，為39.3%；祖父母為13.4%。理由為“年幼”、“高齡（65歲以上）”、“身體殘障”等。也有2.7%的學生稱照料花費的時間為“每天7個小時以上”。 有正在照料的家人的1142名學生中，大部分回答“並未感到特別辛苦”，但有14.9%回答“感到辛苦”。同樣關於“為照料家人想做卻沒能做的事”（多選），逾半數且最多的回答是“並沒有特別的事”，但其次是“沒有自己的時間”（9.5%）和“沒有做作業或學習的時間”（8.7%）。僅32.1%的學生知曉“年輕護理者”這一詞彙。 同時調查的2684名市立高中生總體上也呈同樣傾向。該市負責人擔憂稱：“幫忙做家務和照料對兒童成長也會帶來好的影響，但過重的負擔可能給生活造成問題。”（完）