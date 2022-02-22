日本政府將創設有機農業認證制度

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【共同社2月22日電】日本政府22日在內閣會議上敲定了《綠色食品系統法案》，力爭推進顧及環境的農林水產業。主要內容是創設新制度，對致力於不使用化學農藥的有機農業生產者、以及推進低環境負擔技術研發的食品企業進行認證，通過減稅等措施予以扶持。法案還主張提高農林水產領域的生產率。政府計劃讓法案在正在舉行的例行國會上獲得通過，在年內施行。 農林水產省去年5月彙總《綠色食品系統戰略》，提出了到2050年實現農林水產領域二氧化碳零排放以及化學農藥使用量減半的目標。在歐美率先制定同類戰略的形勢下，日本也將著眼於預計今後開展的國際標準制定，通過新法來加速環境應對舉措。 為兼顧提高農林水產領域的生產率與減輕對環境的負擔，各都道府縣與市町村將依照中央政府出示的基本方針，共同制定基本計劃。農林漁業企業就符合計劃的舉措向地方政府提交申請。如果獲批，那麼在導入設備和設施之際，個人和企業所得稅將獲得減輕，資金償還期將被延長。 跨多個地區的食品企業與設備材料廠家則由中央政府進行認證。農水省設想的援助對象是減排溫室氣體的舉措、涵蓋地區的有機農業、活用IT的智慧農業等。（完）