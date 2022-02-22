馬匹租賃商因新冠疫情下活動停辦而陷入困境

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【共同社2月22日電】受新冠疫情擴大影響，日本京都的傳統祭祀活動等停辦或者縮小規模的情況持續，活動用馬匹租賃商也陷入困境。疫情擴大後，馬匹出動次數驟減。在京都市從事該業務的原田義太郎（74歲）表示：“如果活動像這樣繼續停辦，就很難維持。” “這兩年收入幾乎為零。”位於京都市左京區山間的“原田祭馬苑”原本有6匹馬，去年12月減少了數量，原田在空蕩蕩的馬廄前低語。要維持經營，每匹馬每年花費約50萬日元（約合人民幣2.7萬元），因此他把3匹馬轉讓給了騎馬俱樂部等。 原田祭馬苑的業務是出租馬匹，供神職人員等在活動中騎乘巡遊。馬匹不怕人和車、性格溫順很重要，原田在訓練中也花了心思。1天1匹馬的出租費約為8萬日元，主要提供給市內的活動。據稱有時也會前往石川、山口縣等地。 京都三大祭祀活動中的“葵祭”和“時代祭”之時，原田也出租馬匹。人們身穿古裝巡遊是活動的高光場面。原田認為“有了馬才讓活動顯得華麗”，流露出作為幕後工作人員的自豪。 然而，2020年和2021年隨著疫情擴大，葵祭和時代祭的巡遊相繼取消。其他活動也陸續停辦，原本每年20次左右的出動次數幾乎歸零。 出租給活動的都是賽馬退役後，經騎馬俱樂部及大學馬術部轉手的較為高齡的馬。原田盼望活動能恢復舉辦，今年1月新收了1匹馬，但需求能否恢復仍不透明。 雖然這只是副業，但原田家從他父親開始就持續乾了50年以上。目前，原田從養老金裡省出馬匹維持費。...