日本汽車零部件巨頭加速生產一線去碳化

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【共同社2月22日電】日本汽車零部件巨頭紛紛加速推進生產一線的去碳化。這是由於接納產品的汽車廠家要求做出應對，若行動滯後或失去商機。零部件巨頭通過導入可再生能源和提高作業工序的效率，逐步減少工廠的溫室氣體排放，力爭提前達成2050年實現淨零排放的政府目標。 從事汽車懸架等生產的Yorozu公司21日發佈消息稱，大分工廠使用的電力從3月起全部切換為來自太陽能等的可再生能源。全年將減排二氧化碳4700噸。到2024年，其他國內工廠也將導入可再生能源，力爭2040年實現業務活動的二氧化碳排放量為零。 愛信公司力爭到2030年度實現生產中的二氧化碳排放量較2013年度減少5成。今後10年內總計投入1100億日元（約合人民幣61億元），通過減少生產工序、由人工智能（AI）檢測設備異常等，提高生產效率。電裝公司在導入可再生能源的同時，還將推進二氧化碳回收和循環利用，力爭2035年實現工廠二氧化碳零排放。 據稱汽車廠家中，歐洲車企的當地環保規定很嚴格，交易時要求的標準較高。某零部件廠家相關人士指出，如果不推進去碳化應對，“也可能無法繼續交易”，加強了警惕。（完）